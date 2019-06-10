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Adanalılardan tacizciye meydan dayağı

Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini, polis önledi.

İHA | 10.06.2019 - 10:41..
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Seyhan ilçesinde bir şahıs, kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp, şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık, polis gelinceye kadar şahsı darbetmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaş şahsı linç etmek isterken, olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı. Vatandaşların tekme ve tokatlarla darbettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adanalılardan tacizciye meydan dayağı ViDEO

Adanalılardan tacizciye meydan dayağı

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