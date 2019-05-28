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Adanalıların sıcakla imtihanı

Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar, serin cami avlularında uyuyarak namaz vakitlerini ve iftarı bekliyor.

İHA | 28.05.2019 - 15:10..
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Mevsim sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiği Adana’da hava sıcaklıklığı 36 derece olarak ölçülürken, güneş altında termometreler 47 dereceyi gösterdi.

ORUÇLULAR CAMİYE AKIN ETTİ

Sıcaktan bunalan vatandaşlar mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmazken, sokaktaki vatandaşlar da şemsiyelerle korunmaya çalıştı, kendilerini nispeten serin olan dinlenme parklarındaki gölgelere attı. Kentteki camilerin avlusunda, uyuyan oruçlu vatandaşlar da dikkat çekti.

Adanalıların sıcakla imtihanı

"NAMAZ İÇİN CAMİYE GELDİĞİMİZDE UZANIYORUZ"

Tarihi Ulu Cami’nin avlusu serin olduğu için burada uyumayı tercih eden Soner Gökdemir, “Adana’da sıcaklarda oruç tutmak çok zor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar çok yoğun oluyor. Güneş tam tepedeyken yolda yürürken yakıyor. Nem de olunca insan bunalıyor. Camiye gelince kendimizde bir halsizlik hissediyoruz. Adana’nın sıcağı zaten genelde böyle. Biz de namaz için camiye geldiğimizde biraz uzanıyoruz, dinleniyoruz.” dedi.

Adanalıların sıcakla imtihanı

Adanalıların sıcakla imtihanı

Adanalıların sıcakla imtihanı

Adanalıların sıcakla imtihanı


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