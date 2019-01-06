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Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü anısına organize edilen 9'uncu Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu renkli görüntülerle geçti.

DHA | 06.01.2019 - 14:26..
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Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü anısına 'Atatürk’ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz' sloganıyla organize edilen Uluslararası koşu yoğun katılımla tamamlandı.

7 BİN 200 KİŞİ KOŞTU

Büyükşehir Belediyesi’nce 9’uncusu düzenlenen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bin 33 atlet katıldı. 4 kilometrelik halk koşusunda ise yağmurlu havaya rağmen 7 bin 200 kişi ter döktü.

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

SAVAŞ GAZİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Atatürk Parkı’nda başlayan koşular, Merkez Park’ta son buldu. Engelli sporcular da halk koşusuna tekerlekli sandalyeleriyle katıldı. Maraton güzergahından geçen vatandaşlar koşanları ilgiyle izledi. Elinde Türk bayrağı ve göğsündeki nişanlarıyla katılan yaşlı bir savaş gazisi de dikkat çekti.

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Ödül töreninin yapıldığı alanda katılımcıların ilgi odağı olan pamuk şeker satıcısı küçük bir çocuk da madalya alanlar arasında yer aldı. Koşuya katılanlara madalya takılırken dereceye girenlere toplamda 121 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı.

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nu sonucunda erkeklerde Kenyalı sporcu Vincent Kipchumba 1 saat 2 dakika 11 saniye ile, kadınlarda ise Kenyalı atlet Joyce Chepkemoi Tele, 1 saat 11 dakika 20 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı.

Erkekler kategorisinde Türk sporcu Üzeyir Söylemez 7’nci olurken, kadınlar kategorisinde Sevilay Ertemiş de 3’üncü oldu. Dereceye gören atletlere madalyanın yanı sıra kupa da verildi.

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi


Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

Adana'nın kurtuluş koşusuna yoğun ilgi

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