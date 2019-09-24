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Adanaspor fanatiği oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü

Adanaspor taraftarı baba, futbolcu olması hayalini kurduğu bebeğinin göbek bağını, 5 Ocak Stadı'nın orta sahasına gömdü.

DHA | 24.09.2019 - 15:02..
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Bir hafta önce dünyaya gelen oğlunun büyüyünce futbolcu olmasını isteyen ve yıllarca bunun hayalini kuran Adanaspor taraftarı Ali Şahin Ava, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bebeğinin göbek bağını 5 Ocak Stadı'nın orta sahasına gömmek istediğini söyledi.

KULÜP BAŞKANI ÖĞRENİNCE TALİMAT VERDİ

Durumdan haberdar olan Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül, takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile bugün saat 19.00'da oynayacağı karşılaşma öncesi, taraftarın talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Adanaspor fanatiği oğlunun göbek bağını orta sahaya gömdü

ORTA SAHAYA GÖMDÜ

Bu sabah saatlerinde 5 Ocak Stadı'na alınan Ali Şahin Ava, oğlunun göbek bağını başlama vuruşunun yapıldığı orta saha çizgisinin ortasına gömdü.

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