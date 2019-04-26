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Adana'ya yaz geldi

Ülkenin en sıcak noktalarından biri olan Adana'da, yaz mevsimi başlamadı ancak kavurucu sıcaklar kendini göstermeye başladı.

İHA | 26.04.2019 - 16:41..
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"Günenşe ateş edenler" lakabının verildiği Adana'yı sıcak günler bekliyor. Uzun bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının hakim olduğu şehirde, bugün öğlse saatlerinde termometreler 35 dereceyi gördü.

Yaz mevsiminin henüz gelmediği kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Adana'ya yaz geldi

SICAKTAN BUNALANLAR KENDİNİ PARKLARA ATTI

Sıcaktan bunalan vatandaşlar nispeten serin olan parklara akın etti. Bu yıl kışın çetin geçtiği Adana’da hafta başından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.

Sıcak havanın aniden kendini göstermesiyle vatandaşlar ağaç gölgelerinde, hayvanlar ise su birikintilerinde serinledi.

Adana'ya yaz geldi

Emekli Sait Arslan, parkta bulunan kamelyada serinlemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Havaların iki gündür maşallahı var, sıcaklar gelmeye başladı. Biz de kısa kollu giysiler giyiyoruz. Havalar güzelleşti ama artık gölgelik yer aramaya başladık. Biz gariban adamız. Onun için bu kamelyanın adını 'gariban yaylası' koyduk. Burada serinlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

SAHRA ÇÖLÜ İLE ADANA YARIŞIYOR

Adana'nın dillere destan sıcaklıkları, gerçekten de bunaltıcı olabiliyor. Özellikle nemli havanın hakim olduğu şehirde yer yer sıcaklıklar çöller ile yarışıyor.

Adana'ya yaz geldi

Üniversite sınavlarına girecekleri için sıcaklıkların artmamasını dilediklerini ifade eden öğrenci Ilgın Tunç ise, “Havalar sıcak ancak geçtiğimiz yıla göre daha iyi. Biz de parka geliyoruz, serinlemeye çalışıyoruz. Adana’da sıcak öldürücü oluyor. Bir keresinde Sahra Çölü’nün hava durumuna bakmıştım. Adana’nın sıcaklığı Sahra ile yarışıyor” dedi.

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