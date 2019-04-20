Adapazarı'nda karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı

Kaza öğle saatlerinde Adapazarı Şeker Mahalle Ak Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alperen Orta’ya çarptı.

KALDIRIMA DÜŞTÜ

Küçük çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak, kaldırıma düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Alperen Orta, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedavi altına alındı.

KAMERALAR KAYDEDİLDİ

Kaza anı, olay yeri yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.