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Adapazarı'nda otomobil aydınlatma direğine çarptı

Adapazarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.

İHA | 25.10.2019 - 01:01..
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Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda gece saatlerinde, Esra Gülaçtı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi.

ARAÇ METAL YIĞININA DÖNDÜ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil metal yığınına döndü VİDEO

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