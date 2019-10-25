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Adapazarı'nda otomobil kazası: 1 ölü 1 yaralı

İki kardeşin içerisinde olduğu otomobil, kontrolden çıkıp direğe çarparken; kazada küçük olan kardeş Esra G., hayatını kaybetti.

DHA | 25.10.2019 - 15:01..
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Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda, Büşra Gülaçtı'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp direğe çarptı.

UZUN ÇALIŞMALAR SONUNDA ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü, Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı uzun çalışmalar sonunda çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KARDEŞLERDEN BİRİ KURTULAMADI

Ağır yaralı kardeşlerden Esra Gülaçtı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil direğe çarptı: Esra öldü, ablası ağır yaralı -2

CENAZESİ BUGÜN

Büşra Gülaçtı’nın tedavisi devam ederken, Esra Gülaçtı, bugün Karaman Mahallesi 17 Ağustos Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Otomobil direğe çarptı: Esra öldü, ablası ağır yaralı -1

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