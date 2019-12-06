Adapazarı'nda samanlığa parayı saklayan hırsız yakalandı

Adapazarı'nda hırsızların izlediği yeni yöntem, görenleri şaşırttı.
KASAYI KESİP 110 BİN LİRAYI ÇALDI
Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Adapazarı Zirai Aletler Sanayi içerisindeki bir iş yerine giren hırsız, spiral taşlama makinesiyle kasanın kapağını keserek içerisinde bulunan 110 bin lirayı çaldı.
Adapazarı'nda hırsızlar parayı samanlığa sakladı VİDEO
KISA SÜREDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sabah iş yerine gelenler, kasadan paraların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, iş yerinde delil toplayarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kasanın açılma anı güvenlik kameralarına yansırken, kar maskeli hırsızın kimliği belirlendi.
SAMANLIĞA SAKLADI
Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan S.S., polisin operasyonu ile Karasu ilçesinde saklandığı apart otelde yakalandı. S.S.’nin ifadesi doğrultusunda paraları Kocaeli’de bir samanlığa sakladığı belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis, samanlığa konulan paraları alarak sahibine teslim etti. S.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.