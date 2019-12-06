Soylu, bir kez daha dizilere yüklendi

1 Selimiyespor U16 takımı şampiyon oldu Dudullu'yu 2-1 yenen Selimiyespor U16 Takımı, 13. grubu zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaştı.

2 Bursa'da kız arkadaşına saldıran erkek kamerada Bursa'da kıskançlığı bahane eden saldırgan sokak ortasında 17 yaşındaki kız arkadaşına saldırdı.

3 KAFA’nın Aralık sayısı sizi bekliyor KAFA Dergi’nin Aralık ayı 64. Sayısının kapağından bizi Naim Süleymanoğlu selamlıyor. Cep Herkülü’nü bir de KAFA’dan okuyun…

4 Adapazarı'nda samanlığa parayı saklayan hırsız yakalandı Gece saatlerinde bir iş yerine girerek kasayı bir makineyle kesip içindeki parayı çalan hırsız, çaldığı parayı samanlığa sakladı. Ancak hırsız kısa sürede yakayı ele verdi.

5 Bahçelievler'de hastane çalışanına saldırı Hastanede çalışan sağlık görevlisi molaya çıktığı sırada, uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs tarafından bıçakla kovalandı.

6 İhsan Özkes, Davutoğlu'nun parti girişiminden ayrıldı Parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun kurucular kurulunda yer alan eski CHP'li müftü İhsan Özkes ayrıldığını açıkladı.