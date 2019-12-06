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Adapazarı'nda samanlığa parayı saklayan hırsız yakalandı

Gece saatlerinde bir iş yerine girerek kasayı bir makineyle kesip içindeki parayı çalan hırsız, çaldığı parayı samanlığa sakladı. Ancak hırsız kısa sürede yakayı ele verdi.

DHA | 06.12.2019 - 14:50..
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Adapazarı'nda hırsızların izlediği yeni yöntem, görenleri şaşırttı.

KASAYI KESİP 110 BİN LİRAYI ÇALDI

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde Adapazarı Zirai Aletler Sanayi içerisindeki bir iş yerine giren hırsız, spiral taşlama makinesiyle kasanın kapağını keserek içerisinde bulunan 110 bin lirayı çaldı.

Adapazarı'nda hırsızlar parayı samanlığa sakladı VİDEO

 

Adapazarı'nda samanlığa parayı saklayan hırsız yakalandı

KISA SÜREDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sabah iş yerine gelenler, kasadan paraların çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, iş yerinde delil toplayarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kasanın açılma anı güvenlik kameralarına yansırken, kar maskeli hırsızın kimliği belirlendi.

SAMANLIĞA SAKLADI

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan S.S., polisin operasyonu ile Karasu ilçesinde saklandığı apart otelde yakalandı. S.S.’nin ifadesi doğrultusunda paraları Kocaeli’de bir samanlığa sakladığı belirlendi.

Adapazarı'nda samanlığa parayı saklayan hırsız yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, samanlığa konulan paraları alarak sahibine teslim etti. S.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adapazarı'nda samanlığa parayı saklayan hırsız yakalandı

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