taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3793
Euro
6.1003
Altın
1242.59
Borsa
89961.91
Gram Altın
215.311

Aday olamayan Murat Hazinedar yardımcısını ileri sürdü

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Murat Hazinedar, eski yardımcısının yeni dönemde göreve gelmesi için kulis yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 17:21..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş

CHP'li Murat Hazinedar'ın başkanlığı döneminde, Beşiktaş Belediyesi'nin adı birçok yolsuzluk soruşturmasında geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın ardından, Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı.

YARDIMCISINI BAŞKAN YAPMAK İSTİYOR

Hazinedar, mart ayında yapılacak seçimler öncesinde kulis çalışmalarına başladı.

Bu kez, eski yardımcısı Merve Öztopaloğlu için...

CHP'den aday adayı olan Merve Öztopaloğlu, yerel seçimler öncesinde projeler açıklamaya başladı.

Yıllarca Murat Hazinedar'ın yardımcılığını yapan Öztopaloğlu, Hazinedar ekibinden aldığı destekle partide öne çıkan isim oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Murat Hazinedar arasında bir dönem gerilim yaşanmıştı.

Aday olamayan Murat Hazinedar yardımcısını ileri sürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

59
Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

149
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

193
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

218
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

209
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

63
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir