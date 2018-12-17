Aday olamayan Murat Hazinedar yardımcısını ileri sürdü

1 Çavuşoğlu: ABD'de FETÖ ile ilgili tutuklamalar başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI'nın FETÖ ile ilgili 15 eyalatte çalışma başlattığını, New Jersey'de de tutuklamaların başladığını söyledi.

2 Kucka, Fenerbahçe'yle görüştü Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmek için görüşen Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılarsa Fenerbahçe'ye imza atacak.

3 1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının geçiş dönemi olarak kabul edilen 1950-1960 yılları arasında hangi romanlar filme uyarlandı?

4 1950 - 1960 döneminde filme uyarlanan Türk Romanları Türk sineması ne zaman ve nasıl başladı? Türk sinemasının geçiş dönemi olarak kabul edilen 1950-1960 yılları arasında hangi romanlar filme uyarlandı?

5 THY’ye 3 uluslararası ödül THY, ABD menşeli küresel yayın organı Global Traveler'ın düzenlediği ödüllerde, okuyucu anketleri sonucunda belirlenen üç ödülün sahibi oldu.

6 Çanakkale'de 4,0 büyüklüğünde deprem Çanakkale Ayvacık'ta 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.