Aday olamayan Murat Hazinedar yardımcısını ileri sürdü

CHP'li Murat Hazinedar'ın başkanlığı döneminde, Beşiktaş Belediyesi'nin adı birçok yolsuzluk soruşturmasında geçti.
İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın ardından, Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı.
YARDIMCISINI BAŞKAN YAPMAK İSTİYOR
Hazinedar, mart ayında yapılacak seçimler öncesinde kulis çalışmalarına başladı.
Bu kez, eski yardımcısı Merve Öztopaloğlu için...
CHP'den aday adayı olan Merve Öztopaloğlu, yerel seçimler öncesinde projeler açıklamaya başladı.
Yıllarca Murat Hazinedar'ın yardımcılığını yapan Öztopaloğlu, Hazinedar ekibinden aldığı destekle partide öne çıkan isim oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Murat Hazinedar arasında bir dönem gerilim yaşanmıştı.