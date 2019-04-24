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ADD'nin özel konuğu Sezer oldu

ADD, düzenlediği 30. yıl etkinliğine Ahmet Necdet Sezer'i davet ederek ödül takdim etti.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 19:26..
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ADD'nin özel konuğu Sezer oldu

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer eşiyle birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30. yılı etkinlikliğine katıldı.

23 Nisan kutlamalarının yanında ayrı bir 23 Nisan balosu düzenleyen ADD'nin en özel konuğu eski Cumhurbaşkanı Sezer oldu.

ADD'nin özel konuğu Sezer oldu

HİÇ ÖDÜL KABUL ETMEYEN SEZER ÖDÜL ALDI

Bugüne kadar prensip olarak hiç ödül kabul etmeyen Ahmet Necdet Sezer, "İlk ve son ödülüm" dediği ödülü ADD başkanı Hüseyin Emre Altınışık'tan alırken gözleri doldu ve "Bu ödül, benim için büyük bir onur. Bunu çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım." dedi.

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