Adem Ljajic sakatlandı

Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta dün oynanan hazırlık maçında Adem Ljajic bir gol kaydetmişti.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, idmanda ayak bileğinden sakatlandı.

SEKEREK TERK ETTİ

Boşnak asıllı Sırp oyuncu idmanı sekerek terk etti. Ljajic'in durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, "Aşil tendonunda sorun yok, ayak iç bilek bağları kontrol edilecek belki orada bir problem olabilir ama çok ciddi gözükmüyor" şeklinde konuştu.