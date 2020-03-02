Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu canlı yayına konuk olarak katılan Adil Gür, halkın İdlib saldırısına bakışına ilişkin bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Halkın 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

"RUSLARDAN BAŞKA TÜRLÜ DOST OLUR SADECE"

Gür, halkın büyük çoğunluğunun İdlib saldırısını Rusların yaptığı düşündüğünü belirterek, "Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullandı.

Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur sadece VİDEO