taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2378
Euro
6.9016
Altın
1596.34
Borsa
105993.65
Gram Altın
320.397
Bitcoin
53789.57

Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur

Adil Gür'ün katıldığı televizyon programındaki "Ruslardan dost olmaz, Ruslardan başka türlü dost olur" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 04:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu canlı yayına konuk olarak katılan Adil Gür, halkın İdlib saldırısına bakışına ilişkin bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Halkın 'kendi göbeğimizi kendimiz keselim' mesajını verdiğini söyleyen Gür, "Bizi önce Amerika aldattı, şimdi Rusya aldatıyor" dedi.

"RUSLARDAN BAŞKA TÜRLÜ DOST OLUR SADECE"

Gür, halkın büyük çoğunluğunun İdlib saldırısını Rusların yaptığı düşündüğünü belirterek,  "Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Türk’ün dostu Kürt, Kürt’ün dostu Türk’tür. İkisi de ayağını denk alsın. Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Stüdyodaki ve ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek söylüyorum, Ruslardan başka türlü dost olur sadece. Yoksa siyasi anlamda dost olmalarını görmek mümkün değil. O yüzden Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeli." ifadelerini kullandı.

Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur sadece VİDEO

İlginizi Çekebilir
Türkiye 11 ülkeye vize muafiyeti sağladı
Türkiye'nin 11 ülkeye vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İzmir'de polis ve jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği ortak uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
Çorum'da operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsunlular İdlib şehitlerini unutmadı
Esad rejiminin saldırısı sonrası şehit olan 34 askerimiz için Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri yapılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
559
F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama
F-16 pilotlarımızdan görev dönüşü Mehmetçiğe selamlama
292
Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti
Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti
5
Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur
Adil Gür: Ruslardan başka türlü dost olur
58
Çocuklara cinsel istismarda bulunan kuzenler tutuklandı
Çocuklara cinsel istismarda bulunan kuzenler tutuklandı
11
Türkiye 11 ülkeye vize muafiyeti sağladı
Türkiye 11 ülkeye vize muafiyeti sağladı
4
Kocaeli’de bir oto galeride silahlı çatışma yaşandı
Kocaeli’de bir oto galeride silahlı çatışma yaşandı
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir