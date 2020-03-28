Adil Karaismailoğlu kimdir

Yüksek Makine Mühendisi Adil Karaismailoğlu, Eylül 2019’dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazeteye göre görevinden alınan Bakan Mehmet Cahit Turhan’dan sonra açılan göreve, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Adil Karaismailoğlu atandı…

Peki Adil Karaismailoğlu nasıl bir çalışma yaşamında ilerledi?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Adil, 19 Mayıs 1969’da, Trabzon’da Karaismailoğlu Ailesi’nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Trabzon Lisesi’nden mezun olan Adil, yükseköğrenimi için Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kaydoldu ve buradan 1992’de mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Progaramı’nda ise, yüksek lisansını tamamladı.

İdari işlerde görev almayı hayal ediyor ve bunun için çok çalışıyordu. Mayıs 1995’te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde ilk görevine başladı. Sağlam adımlarla ilerleyip, yüksek görevler alacaktı…

Çalışma hayatı

1995’te başlayan çalışma hayatında oldukça çalışkan adımları vardı. 1998’de, İETT Genel Müdürlüğü’ne geçti. İETT’de, Yapı Bakım Daire Başkanlığı’nda mühendis olarak yer aldı. Ayrıca daha sonra Motor Yenileme Fabrikası ve İkitelli Garajı’na müdürlük yaptı.

Daha sonra 2002’de, İBB Trafik Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Burada trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumluydu. 16 Kasım 2009’da da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne atandı.

Mühendislik bilgisi ve yönetimdeki becerisi ile göz dolduruyordu. 23 Temmuz 2014’te, Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. İstanbul genelinde ulaşım konusunda birçok projenin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. Bir sonraki adımda Temmuz 2016’da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Karaismailoğlu, 26 Nisan 2018’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na, ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Eylül 2019’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine başladı…

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu

28 Mart 2020 tarihli yayımlanan Resmi Gazetede yer alan Atama Kararları’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın görevinden alındığı bildirildi. Gazetede yer alan karar şöyle diyordu:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TURHAN’ın görevine son verilmiş ve bu suretle boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Adil KARAİSMAİLOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereğince atanmıştır.

(Recep Tayyip Erdoğan)”

Bu ani kararın üzerine boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine, Adil Karaismailoğlu atanmıştı. Karaismailoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımla yeni görevini duyurdu:

“Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek tensipleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a teşekkür ederim. Rabbim bu güvene layık olmayı nasip etsin.”

(Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile)

Devir teslim töreni konuşması

Karaismailoğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Çok değerli Bakanımızın, çok değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendisinden çok şey öğrendik.” diyerek konuşmasına başladı.

Teşekkürünü esirgemeden cümlelerini kuran Karaismailoğlu, projelere de değinmeyi ihmal etmedi ve şu ifadelere yer verdi:

“Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve Hükümetimize verdiği katkılardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım adına yine her zaman çok teşekkür ediyorum.”

Eski Bakan Tarhan da, özellikle Koronavirüse de değinerek, Bakan Karaismailoğlu’nun daha güzel hizmetlerle güzel işlere imza atacağını belirterek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Biz de Adil Karaismailoğlu’na, yeni görevinde başarılar diliyoruz…

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Damla Karakuş

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