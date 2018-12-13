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Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası

Belkıs Nur Tetik, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 13.12.2018 - 22:07..
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Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında açılan dava, Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN 15 YILA KADAR HAPİS

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Belkıs Nur Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı. Görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan beraat, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tetik'i 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, 'anayasayı ihlal' suçundan ise beraat kararına hükmetti.

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