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Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

11 Aralık 1987'de kaybettiğimiz Adile Naşit ölümünün 31'nci yılında anılacak.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 09:38..
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Hababam Sınıfı’nın elinde okul zili koridorlarda koşturan Hafize Ana’sı, Gülen Gözler’de Münir Özkul’un tonton eşi Nezaket Hanım’ı, Neşeli Günler’in turşucu annesi, inatçı Saadet Hanım’ı, ‘Uykudan Önce’ isimli televizyon programının Masalcı Teyze’si Adile Naşit…

Türk sinemasının unutulmaz kadını Adile Naşit’in bugün 31. ölüm yıl dönümü .

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

TİYATROCU AİLEDE DOĞDU

1930 doğumlu olan Adile Naşit tiyatrocu aileden geliyordu. Babası ünlü komedyen Komik-i Şehir Naşit, annesi de Ermeni kökenli tiyatro oyuncusu Amelya Hanım. Adile Naşit 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları, Çocuk Tiyatrosu'na girdi.

Usta oyuncu Adile Naşit-FOTO GALERİ

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

TİYATROYA ADIM

Halide Pişkin'in grubunda 'Her Şeyden Biraz' oyunu ile İstanbul turnesine çıkan Adile Naşit, sonradan Muammer Karaca'nın tiyatrosuna girdi. 1948-1951 arasında komedyen Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte kurdukları toplulukta çalıştı.

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

KENDİ TİYATROSUNU KURDU

1961'de eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu dağıldıktan sonra, 1963'ten 1975'e kadar "Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü" tiyatrosunda çalıştı.

Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde beğeni topladı.

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

SİNEMAYA ADIM

Sinemaya girişi 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği 'Yara' filmiyle olmuştur, ancak 1970'lerde filmlerde yoğun olarak rol almaya başladı.

1976'da 'İşte Hayat' adlı filmdeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Hababam Sınıfı film serisindeki rolüyle de büyük beğeni kazandı.

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu

MASALCI TEYZE

1978'de Uluslararası Sanat Gösterileri'nin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği güldürü filmlerinde oynadı.

TRT'de 1980 yılında TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün (1946-2003) yapımcısı olduğu 'Uykudan Önce' isimli çocuk programıyla birlikte Masalcı Teyze diye anılmaya başladı.

Masal ve öykü anlattığı bu program tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

11 Aralık 1987'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

Adile Naşit aramızdan ayrılalı 31 yıl oldu


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