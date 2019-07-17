Adına gizlice şirket kurup vergi borcunu ödemediler

Gaziantep'te yaşamını sürdüren 32 yaşındaki İbrahim Demir, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Gaziantep'te 16 yıl önce evlenen İbrahim Demir, mobilya imalathanesinde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Doğan çocuklar ile maddi yükü artan İbrahim Demir, o süreçte mobilya imalatından da ayrılmak zorunda kaldı.

ANKARA'YA ÇAĞRILDI

Demir, iş bulmak için 10 yıl önce yengesinin aracılığıyla görüştüğü kişiler tarafından "iş vereceğiz" denilerek Ankara’ya çağrıldı.

ADINA AKARYAKIT ŞİRKETİ KURULDU

Burada önüne sunulan evrakları imzalayan ve kimlik fotokopisi alınan İbrahim Demir, bir de kimlik fotokopisini şahıslara bıraktı. Genç adamın kimlik fotokopisini alan şahıslar, Demir'in adına akaryakıt şirketi kurdu.

1 MİLYON LİRALIK VERGİ BORCU ÇIKTI

Demir, bu olaydan 10 yıl sonra telefonuna gelen haciz mesajıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.

Genç adam, konuyu araştırdığında ise adına kurulan akaryakıt şirketinin yaklaşık 1 milyon lira tutarında vergi borcu bulunduğunu tespit etti.

ZOR GÜNLER GEÇİREN AİLE YARDIM BEKLİYOR

Babasına ait tek odalı evde eşi ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan İbrahim Demir, 13 yaşındaki kızını ise bakamaması nedeniyle dedesinin yanına gönderdi. Elektrik ve suyu da kesilen Demir Ailesi, şimdi yiyecek ekmek bulamıyor.

Gündelik işlerde çalışan İbrahim Demir, komşularının yardımıyla yaşam mücadelesi veriyor.

2 KEZ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Yaşadıkları nedeniyle 2 kez intihar etmeyi düşündüğünü belirten İbrahim Demir, karısı ve çocukları için intihardan vazgeçtiğini belirterek, "Bundan 10 yıl önce yengemin aracılığı ile bana iş bulacaklarını söyleyen kişiler, beni Ankara’ya çağırdı. Ben de bindim otobüse gittim. Orada beni daha önce hiç görmediğim biri karşıladı, beni bir yere götürerek bazı evraklar imzalattı. Sonra 'Sen git biz sana haber vereceğiz' dedi. Ben de Gaziantep’e döndüm. 10 yıl sonra telefonuma bir mesaj geldi ve telefonun hacizlidir dediler. Ben de bunu araştırmak için maliyeye gittim. Bana 1 milyon TL vergi borcun var dediler. Adıma şirket varmış. Ben hayatımda doğru dürüst bankamatik kartı bile kullanmadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Ama çocuklarım için vazgeçtim. 13 yaşında bir kızım var, dedesinin yanına gönderdim ben bakamıyorum. Şu anda babamın tek göz odası olan evinde kalıyorum. Elektriğim kesik, suyum kesik, Yetkililerden bana yardım etmesini istiyorum.” dedi.