taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79645
Euro
6.5287
Altın
1274.705
Borsa
96886.48
Gram Altın
237.579

Adınız FETÖ ile geçiyor diyen dolandırıcılar yakalandı

Telefonla arayıp, adının FETÖ operasyonunda geçtiği yalanıyla korkuttukları kadının 35 bin lirası ile 270 gram külçe altınını dolandıran 1'i Suriye uyruklu 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA | 18.04.2019 - 21:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Manisa Salihli'de yaşayan H.E.'yi dün telefonla arayıp, kendisini savcı olarak tanıtan İ.T., "FETÖ operasyonunda adınız geçiyor; ancak biz tahkikat sonucu sizin ilginiz olmadığı sonucuna ulaştık. Mağdur olmamanız için sizi bu durumdan kurtarabilmek için biraz paraya ihtiyacımız var" yalanını söyledi.

H.E.'nin üzerinde parasının olmadığını söylemesi üzerine İ.T., "Altınlarınız varsa o da olur" dedi. Bunun üzerine H.E., telefondaki kişiye inanıp, Sevgi Yolu'ndaki kuyumcu dükkanına daha önce emanet olarak verdiği toplam 270 gram külçe altınını alıp, Kent Meydanı'nda buluştuğu İ.T.'ye teslim etti. İ.T.'nin tekrar kendisini arayıp, 35 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu söylemesi üzerine H.E., tekrar kuyumcu dükkanına gitti.

Adınız FETÖ ile geçiyor diyen dolandırıcılar yakalandı

KUYUMCU KADININ DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Durumdan şüphelenen kuyumcunun uyarısı üzerine dolandırıldığını anlayan H.E., polise başvurdu. Polis ekipleri, kuyumcu dükkanında buluştukları H.E.'den telefondaki kişinin istediği yere seri numaralarını aldıkları parayı götürmesini istedi. H.E.'nin, buluşma noktasında parayı teslim etmesinin ardından harekete geçen polis, İ.T.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerindeki paraya el koyuldu; ancak daha önce aldığı külçe altın bulunamadı. İ.T., polisteki sorgusunda, suçunu itiraf edip, külçe altını tanıdığı Suriye uyruklu S.E.'ye teslim ettiği anlattı. Bunun üzerine S.E. de evinde gözaltına alındı. Evdeki aramada külçe altınlar da bulundu. S.E. de gözaltına alındı.

Adınız FETÖ ile geçiyor diyen dolandırıcılar yakalandı

Paralar ve altın, tutanakla sahibi H.E.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 





Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

430
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

1138
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

249
Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

2097
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

88
Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

Buket Aydın'ın kahkahaları yeniden gündemde

263
İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

288
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir