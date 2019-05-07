Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adıyaman merkezli Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 GÖZALTI, 4 FİRARİ

Devlet kurumlarında hala görevde olan ve örgüt yapılanmasında üst düzey görevlerde oldukları belirtilen 15 kişiden 11’i gözaltına alınırken, 4 kişinin ise firari olduğu bildirildi. Örgütün sözde MEB mesulü Z.Ö., sözde MEB zümre başkanı G.O., örgütün mütevelli heyeti üyeleri F.C., A.K., H.Y., M.T., H.O., M.B., örgütün yurt müdürü M.K., örgütün gazetesinin sorumlusu İ.O. ve Bylock kullanıcısı D.Ç. yakalandı. Bölge mesulü G.Ş., örgüt mensubu G.Ç., küçük bölgeci O.N.A., büyük bölge talebe mesulü O.B. ise adreslerinde bulunamadı.

Gözaltına alınan şahıslar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.