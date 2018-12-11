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Adıyaman ve Hatay'ı sel aldı

Türkiye yoğun sağanaklara teslim olurken ülkenin dört bir yanından sel haberleri geliyor.

AA | 11.12.2018 - 17:46..
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Kışın gelmesiyle birlikte zorlu koşullarda yaşam savaşı başladı. Sert hava şartlarının bastırmasıyla pek çok şehir sel felaketiyle boğuşmaya başladı.

HATAY'I SEL VURDU

Hatay'ın merkez ilçeleri Antakya ve Defne'de şiddetli yağış nedeniyle bir çok iş yeri ve evi sel bastı.

Dere yataklarının taşması sonucuyla park halindeki araçlar sular altında kalırken, 15 küçük baş hayvan sele kapılıp kayboldu.

"Belediyeye mağduriyetimizden bahsettik ancak geri dönüş alamadık."diyen bir köy sakini , "Kendi imkanlarımızla suyu dışarı çıkarmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Adıyaman ve Hatay'ı sel aldı

Adıyaman ve Hatay'ı sel aldı

ADIYAMAN'DA İSE SEL SONRASI HEYELAN GERÇEKLEŞTİ

Adıyaman kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Çelikhan- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dağdan kopan kayalıklar yola savruldu.

Sağanak, trafikte aksamalara yol açtarken, Gerger ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı Tillo köyünde, kuvvetli yağıştan dolayı sel meydana geldi.

Adıyaman ve Hatay'ı sel aldı

Adıyaman ve Hatay'ı sel aldı

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