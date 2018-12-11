Adıyaman ve Hatay'ı sel aldı

Türkiye yoğun sağanaklara teslim olurken ülkenin dört bir yanından sel haberleri geliyor.

Stagflasyon; durgunluk, daralma ve 'Inflation' kelimelerinden oluşan ekonomik bir terim...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fenerbahçeliliği ile bilinen AK Partili Volkan Bozkır'a "geçmiş olsun" diyerek takıldı.

1 Rize Valisi, olayın ayrıntılarını anlattı Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu olayın ayrıntılarıyla ilgili Rize Valisi, Emniyet Müdürü'nü vuran kişiye hain diyerek tayin isteğinin geri çevrilmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

2 Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik." dedi.

3 Rize Emniyet Müdürü vuruldu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Emniyet Müdürü kurtarılamayarak şehit oldu.

4 Bakan Soylu Altuğ Verdi'nin vurulmasına ilişkin konuştu Bakan Soylu Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olaya ilişkin "Bakan Yardımıcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye gidiyor." dedi.

5 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

6 Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor 300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.