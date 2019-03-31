Adıyaman ve Şanlıurfa'da seçim sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde en çok gündeme gelen olaylardan biri Şanlıurfa ve Adıyaman'da HDP'nin Saadet adayı için oy toplaması oldu.

OYLAR YÜKSELDİ

Şanlıurfa'da Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri, HDP'nin de katkısıyla daha önce yüzde 2,5 olan oy oranını yüzde 35'in üzerine çıkardı. Seçime hazırlık sürecinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li vekil Ömer Öcalan'ın Saadet'e oy istemedi parti içinde de tepkilere neden olmuştu.

HDP'nin Saadet adayı için oy topladığı bir diğer il ise Adıyaman oldu. Adıyaman'da Saadet Partisi adayı Ahmet Faruk Ünsal yüzde 26,8 oy oranında kaldı. Ancak önceki yerel seçimlerde Saadet Partisi bu şehirde yüzde 2,5 oy almıştı.