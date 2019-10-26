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Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunduğu olayda yeni gelişme

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki kadının ölü bulunmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.10.2019 - 15:02..
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Adıyaman'da önceki gece, Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven  ve Songül Önemli göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. İki kadının da hayatını kaybettiği olayda yeni gelişmeler meydana geldi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olay ile ilgili valilikten açıklama geldi: “25.10.2019 Günü saat 21.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde, Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U., gözaltına alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybeden her iki kadının yakınları olduğu, olayla alakalı olup olmadığına dair gözaltına alındıkları emniyette işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da 2 kadının ölü bulunduğu olayda yeni gelişme


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