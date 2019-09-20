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Adıyaman'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yapılan incelemeler sonrasında organizatör tutuklandı.

DHA | 20.09.2019 - 16:02..
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aldığı ihbar doğrultusunda harekete geçti.

OPERASYON BAŞLATTI

Ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan kaçakların kente geleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Adıyaman'da 22 kaçak göçmen yakalandı

22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturan jandarma, I.B.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste 22 kaçak göçmen ele geçirildi.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Sürücü gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü I.B., tutuklandı.

Adıyaman'da 22 kaçak göçmen yakalandı

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