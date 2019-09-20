Adıyaman'da 22 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aldığı ihbar doğrultusunda harekete geçti.
OPERASYON BAŞLATTI
Ekipler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan kaçakların kente geleceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nun 35'nci kilometresinde kontrol noktası oluşturan jandarma, I.B.'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Minibüste 22 kaçak göçmen ele geçirildi.
ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Sürücü gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen sürücü I.B., tutuklandı.