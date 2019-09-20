Adıyaman'da 22 kaçak göçmen yakalandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeğeni olduğu ileri sürülen Reynmen ile ilgili sorulan sorulara 'takip etmiyorum' şeklinde cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından FETÖ Borsası'yla ilgili konuştu. Garibanların içeride kaldığını belirtti.

ABD’li Google, Avrupa'da bulunan Finlandiya, İrlanda, Belçika ve Hollanda şehirlerindeki veri merkezlerini genişletmek amacıyla, 3 milyar euro ek yatırım yapmaya karar verdi.

İzmit ilçesinde alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir evde fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. ve 2 kadını yakalanarak gözaltına aldı.

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Hamilelik döneminde en iyi uyku pozisyonları

Hamilelik sırasında, uykuya dalmadan önce zorluk çekiyor olabilirsiniz. Ne yazık ki, düzenli uyku pozisyonlarınız hamilelik sırasında artık sizin için uygun olmayabilir.