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Adıyaman'da adliye çıkışında bıçaklı sopalı kavga

Arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi.

İHA | 12.06.2019 - 13:21..
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Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan taraflar mahkeme çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdi.

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Mahkemeye çok sayıda kişiyle birlikte gelen her iki taraf adliye çıkışında bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Adliyenin arkasında bulunan caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Adıyaman'da arazi kavgası

POLİSTEN BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHELE

Kavgada bıçaklanan şahıslar yerde yatarken bile taraflar birbiriyle kavga etmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı ve cop ile taraflara müdahale etti.Adıyaman'da adliye çıkışında bıçaklı sopalı kavga

Adıyaman'da adliye çıkışında bıçaklı sopalı kavga

3 KİŞİ BIÇAKLANDI, 7 KİŞİ DARP EDİLDİ

Olayda 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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