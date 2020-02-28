Adıyaman’da annesiyle tartışan babasını öldürdü

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde lise 2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ş.Ö., evde annesi ile babasının tartışmasına şahit oldu.

Babasını annesine şiddet uygulamaması için uyaran Ş.Ö., tartıştığı babasına evde bulunan tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığılan Mehmet Özer, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Mehmet Özer, ilk müdehalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Özer hayatını kaybetti. Özer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ş.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.