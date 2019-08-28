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Adıyaman'da balık tutmaya giden Suriyeli öldü

Balık tutmaya gittiği baraj gölünde ayağı kayarak suya düşen Suriye uyruklu 5 çocuk babası hayatını kaybederken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA | 28.08.2019 - 17:36..
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Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresindeki Çamgazi Baraj Gölü'ne giden Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile ağabeyi Cemal Abdulkadir, balık tutmak için hazırlık yaptı.

AYAĞI KAYDI, SUYA DÜŞTÜ

Göle olta attıkları sırada ayağı kayan 37 yaşındaki Ahmet Abdulkadir, dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşi su yüzüne çıkmayınca Cemal Abdulkadir, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinden yardım istedi.

Adıyaman'da balık tutmaya giden Suriyeli öldü

DALGIÇ POLİSLER 1 SAATTE BULDU

Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Adıyaman'da balık tutmaya giden Suriyeli öldü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da balık tutmaya giden Suriyeli öldü

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