Adıyaman'da balık tutmaya giden Suriyeli öldü

Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresindeki Çamgazi Baraj Gölü'ne giden Suriye uyruklu Ahmet Abdulkadir ile ağabeyi Cemal Abdulkadir, balık tutmak için hazırlık yaptı.

AYAĞI KAYDI, SUYA DÜŞTÜ

Göle olta attıkları sırada ayağı kayan 37 yaşındaki Ahmet Abdulkadir, dengesini kaybederek suya düştü. Kardeşi su yüzüne çıkmayınca Cemal Abdulkadir, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinden yardım istedi.

DALGIÇ POLİSLER 1 SAATTE BULDU

Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Ahmet Abdulkadir'i bularak sudan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Ahmet Abdulkadir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.