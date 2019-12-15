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Adıyaman'da bandrolsüz içki operasyonu

Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve daha sonra durdurulan bir araç içerisinden bandrolsüz içkiler ele geçirildi.

İHA | 15.12.2019 - 18:32..
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Şanlıurfa’dan Adıyaman’a kaçak içki getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde araç takibe alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre takip edilen araç, Köristan mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 93 kutu bandrolsüz kaçak içki ile 4 adet bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken konuyla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Jandarma ekiplerinden bandrolsüz içki operasyonu -1

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