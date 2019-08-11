Adıyaman'da bayram namazından çıktı, otomobil çarptı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bayram namazından çıkan Ahmet Kızgınyürek (61) isimli bir vatandaş, yolun karşı tarafına geçmek isterken sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Kahta Devlet Hastanesi’ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kızgınyürek, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.