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Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 Yaralı

İki grup arasında yaşanılan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA | 21.12.2018 - 04:07..
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Adıyaman'da iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirine bıçaklarla saldırdı.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yaşanılan kavga olayında E.S., ile C.Ç., isimli iki şahıs vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise kavga olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 Yaralı

Adıyaman’da bıçaklı kavga: 2 Yaralı

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