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Adıyaman'da bir çift bebeklerini cami avlusuna bıraktı

Gece yarısı cami avlusuna bebeklerini bırakan çift için arama çalışmaları başlatıldı.

İHA | 22.07.2019 - 09:40..
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Adıyaman’da iki aylık bebeklerini camiye bırakan anne ve baba, kameralara yakalandı.

CAMİ AVLUSUNUN KÖŞESİNE BIRAKTILAR

Gece saat 02.00 sularında Kap Camii'ne kucaklarındaki 2 aylık bebekle gelen bir kadın ve erkek, bir süre caminin avlusundaki banklarda oturdu.

Yaklaşık 10 dakika banklarda oturan çift, 2 aylık erkek bebeği sevdi. Güvenlik kameraların yansıyan olayda anne, daha sonra bebeğini cami avlusunun köşesine bıraktı.

Adıyaman'da bir çift bebeklerini cami avlusuna bıraktı

Adıyaman'da bir çift bebeklerini cami avlusuna bıraktı ViDEO

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ÇIKTILAR

Acımasız anne ve baba, dikkat çekmemek için tek tek avludan çıktı.

SABAH NAMAZINDA FARK EDİLDİ

Sabah namazına gelen cami görevlileri, avluda battaniyeye sarılı bir bebek görünce durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, avluya bırakılan 2 aylık bebeği alarak hastaneye götürdü.

Adıyaman'da bir çift bebeklerini cami avlusuna bıraktı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bebek hastanede bakıma alınırken, polis ekipleri güvenlik kameralarından bebeklerini bırakıp kayıplara karıştıkları belirlenen anne ve babayı yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir çift bebeklerini cami avlusuna bıraktı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cami imamı Fetih Erdil, gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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