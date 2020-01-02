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Adıyaman'da bir kişi yolu kapattı: Burası benim arazim

Bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı. Mahalleli, ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 15:51..
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurugeçit Mahallesi 125'inci Sokak'taki yolun arazisinden geçtiğini iddia eden Abdullah Tatlı, ahşap çit çekip yolu kapatarak geçişi engelledi.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Mahalleli ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Adıyaman'da bir kişi yolu kapattı: Burası benim arazim

MAHALLELİ TARLADAN GEÇTİ

Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalleli ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan Abdullah Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı bulunduğunu, Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili daha önce takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Adıyaman'da bir kişi yolu kapattı: Burası benim arazim

Önceki yıllarda yola asfalt döküldüğünü aktaran Tatlı, "Sokağın resmi yolu yan taraftan geçmektedir. Resmi yol olsa burayı kapatamam ancak burası benim resmi tapulu arazim olduğu için kapatıyorum." iddiasını dile getirdi.

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