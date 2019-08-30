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Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

Otomobiliyle seyir halinde olan E.A. (65), aracın önünü kesen oğlu tarafından tabanca ile vuruldu.

DHA | 30.08.2019 - 02:34..
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Adıyaman'da akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde   E.A. yönetimindeki 31 KIB 17 plakalı otomobili durduran oğlu A.E.A., bir süre babasıyla tartıştı. A.E.A., tartışma sırasında yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan E.A., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu VİDEO

POLİSİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Burada tedavi altına alınan E.A'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil parka çekilirken, olay yerinden kaçan şüpheli A.E.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu


Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

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