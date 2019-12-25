Adıyaman'da paylayan düdüklü tencere 2 kişiyi yaraladı

Adıyaman’ın Mara Mahallesi Ziya Gölkap Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Nebil Sahol’un işletti lokantada bulunan düdüklü tencere, çorba pişirildiği esnada bomba gibi patladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları etrafa saçıldı. Patlama sırasında iş yerinde bulunan işletme sahibi Nebil Sahol ile kızı Ruba Sahol yaralandı. Düdüklü tencerenin yüksek sesle patlaması sonucunda mahalle sakinleri, yataklarından fırlayarak lokantaya geldi. Buradaki yaralıları gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan baba ve kızın, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BOMBA GİBİ PATLADI

Olay anlatan mahalle sakinlerinden Cihad Cello, sabahın erken saatinde bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını ve iş yerine geldiklerini söyledi.





