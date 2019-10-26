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Adıyaman'da boş arazide vurulmuş şekilde 2 kadın bulundu

Adıyaman'da boş bir arazide silahla göğsünden vurulmuş halde bulunan 2 kadın da biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA | 26.10.2019 - 05:39..
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Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta gece silah sesleri duyan vatandaşlar, olayı 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boş bir arazide pompalı av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Cansu Güven (21) ve Songül Önemli’ye (23) müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Songül Önemli yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Cansu Güven’in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da boş arazide vurulmuş şekilde 2 kadın bulundu

POLİS OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Cansu Güven’in cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayda kullanılan pompalı av tüfeğine de el konuldu. Polis, 2 kadının öldüğü olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Adıyaman'da boş arazide vurulmuş şekilde 2 kadın bulundu

Adıyaman'da boş arazide vurulmuş şekilde 2 kadın bulundu

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