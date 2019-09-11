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Adıyaman'da cep telefonu bacağını parçaladı

Sincik ilçesinde, cebinde bulunan cep telefonu patlayan kişinin bacağı parçalandı.

İHA | 11.09.2019 - 09:45..
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Adıyaman’ın Sincik ilçesi Söğütlübahçe köyünde, akşamdan telefonunu şarja takan ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkartan Hasan Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefon patladı.

BATARYA YÜZÜNDEN PATLADI

Bataryadan kaynaklandığı sanılan patlamada, Hasan Öner’in sağ bacağı zarar gördü. Bacağı parçalanan ve yanan Öner’in pantolonu delindi. Öner, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da cep telefonu bacağını parçaladı

"BACAĞIMDA YANIKLAR OLUŞTU"

Hastanede tedavisi süren Hasan Öner, “Gece telefonumu şarja koymuştum. Sabah kalkıp işe giderken cep telefonunu şarjdan çıkartarak cebime koydum. Dışarı çıktığım esnada büyük bir görüntüyle telefonum patladı. Patlamanın etkisiyle bacağımda yanıklar oluştu.” dedi.

"GECEDEN ŞARJA TAKIP SABAH KADAR BIRAKMASINLAR"

Hasan Öner, daha önce de televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek "Vatandaşlara tavsiyem, cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Bir de şişmiş bataryaları kullanmasınlar." şeklinde konuştu.

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