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Adıyaman’da çıraklara sanayide havuz hizmeti

Kavurucu sıcaklar nedeniyle sanayi sitesinde çalışmakta zorlanan çıraklar için sanayi içerisine, demirden taşınabilir havuz yapıldı.

İHA | 05.07.2019 - 10:20..
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Adıyaman’ın Besni Küçük Sanayi Sitesi'nde demirci esnafı Ali Payam, çırak ve kalfaların aşırı sıcak nedeniyle çalışamadığını fark edince çareyi kendisi buldu.

Demir doğramadan, 1 metre derinliğinde 6 metrekare genişliğinde taşınabilir bir havuz yaptı.

Havuzun içinin suyla doldurulmasının ardından sanayideki çıraklar, havuzun keyfini çıkarttı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte sanayideki çıraklar, çalıştıktan sonra havuzda serinliyor.

Çıraklara sanayide havuz hizmeti


"ÇIRAKLAR SERİNLEYİP İŞE ADAPTE OLUYOR"

Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan yaptığı açıklamada, “Sıcaktan bunalan çırak ve kalfalarımız için Ali Payam Ustamız böyle bir havuz yaptı. Kalfa ve çırakların daha verimli çalışmaları ve serinlemeleri için bu havuzu yaptı. Çıraklar sıcaklarda bunaldıkça günün belirli saatlerinde, havuza girerek serinliyorlar. Çıraklar serinledikten sonra işlerine adapte oluyor. Ali Payam Ustamıza, vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Çıraklarımızın ve kalfalarımızın denize gitme gibi bir imkanları yok. Biz de bu havuzla çıkarlarımıza bu havuzu yaptık.” dedi.

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