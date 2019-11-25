Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

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Mimar Sinan’ın hamamı için 2,5 milyon dolar isteniyor

Mimar Sinan’ın yaptığı tarihi Ayakapı hamamı 2,5 milyon dolara satılıyor. Hamamın içi ise harabeye dönmüş bir şekilde oto bakım servisi olarak hizmet veriyor.