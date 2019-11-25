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Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

Evde yalnız başına kalan 4 yaşındaki çocuk, kafasını demir korkuluklara sıkıştırınca, bulunduğu yerden ancak itfaiye çıkarabildi.

İHA | 25.11.2019 - 10:26..
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Adıyaman Ulucami Mahallesi 1425 Sokak'taki evde yalnız bırakılan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Emir H., dışarı çıkmak istedi.

Evin kapısını açan ama kapının önündeki demir korkuluğu açamayan Emir H., demir korkuluğun arasındaki boşluktan geçmek istedi.

BAŞI DEMİR KORKULUĞA SIKIŞTI

Önce ayaklarını, daha sonra gövdesini geçiren Emir H.’nin başı demir korkuluğa sıkıştı. Başını bulunduğu yerden çıkaramayan çocuk ağlamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan komşular eve gelerek yardım etmek istedi.

Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARABİLDİ

Komşuların yardım girişimleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yara almayan çocuğu sakinleştirmek isterken itfaiye ekipleri de çocuğu kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin demir ayırma aparatıyla yaptığı çalışmaların ardından çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı.

Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

Olayda yara almayan çocuk ailesine teslim edildi. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

Adıyaman'da çocuk kafasını demire sıkıştırdı

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