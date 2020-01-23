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Adıyaman'da çocuk sobadan zehirlenmeyi önledi

Sabaha karşı ağlayarak uyanan 3 yaşındaki Melisa, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesini ölümden kurtardı.

DHA | 23.01.2020 - 08:46..
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 5 kişilik Köse ailesi, geceden yaktıkları kömür sobasının yanında uykuya daldı.

AĞLADIĞI İÇİN UYANDILAR

Sabah erken saatlerde evin en küçük çocuğu Melisa Köse uyanarak ağlamaya başladı. Kızlarının ağlamasıyla uyanan baba Ahmet Köse, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark ederek eşi ve diğer çocuklarını hastaneye ulaştırdı.

Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -5

5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan tedavi sonrası Köse ailesinin 5 ferdi taburcu edilerek evlerine döndü.

"AĞLAMASIYLA BİZ UYANDIK"

3 yaşındaki kızının ağlamasıyla uyandıklarını belirten Ahmet Köse, "Akşam ben iş dönüşünde geldim bir iki saat önce sobayı yakmışlardı. Geldim yemek ve yatana kadar 2 saat geçti o arada ateş közlendi. Sabaha karşı baktım bizim ufaklık onun ağlamasıyla biz uyandık. Korkup uyandığını sandım. Hatta baktım gözleri açılmıyor ağzı kapanmış elini açamıyor ben bir ara belki dilini yutmuş diye parmağımla ağzını açmaya çalıştım. Ablası geldi 'baba ne oldu dedi?' Baba derken o düştü yere tabi ben çocuğu kaldırdım sen git bir araba çağır dedim.

Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -1

"KOŞTUM DOLABA YOĞURT GETİRDİM"

O da kalkamıyordu uykudan dolayı düşündüm sonra dışarı çıkınca düşmüş gittim onu da getirdim sonra anneme söyledim bir araba çağır telefonu arıyorum telefonu bulamıyorum. Artık aksilik peş peşe geldi. Sonra kapılar açılınca farkına vardım koştum dolaba yoğurt getirdim en azından bir iki kaşık verim yakınlarım sonra ikisini aldı götürdü. Sonra ambulans çağırdım onlarda diğerini götürdü şu an çok şükür iyiler sıkıntı yok. Biz genelde sobanın duman yapmaması için bacasını, altını, üstünü çalışır vaziyette olması için çalışıyoruz" dedi.

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Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -4

Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -6

Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -7

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Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -9

Melisa ağladı, ailesini ölümden kurtardı -10

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