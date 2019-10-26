Adıyaman'da çocukların oynadığı traktör durağa girdi

Adıyaman'da park halindeki traktör, üzerinde oynayan çocuklarla beraber bir anda hareket ederek minibüs durağına çarptı. Annesiyle minibüs bekleyen Aydanur Can'a (12) kazada yaralandı.

ANİDEN HAREKET ETTİ

Adıyaman'ın Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Demir, traktörünü yola kenarına park edip evine gitti. Bir süre sonra mahalledeki çocuklar traktörün üstüne çıkıp oyun oynamaya başladı. Aniden hareket etmeye başlayan traktör cadde üzerindeki minibüs durağına girdi.

MİNİBÜS BEKLİYORLARDI

Bu sırada annesi ile durakta minibüs bekleyen Aydanur Can'a traktör çarptı. Aydanur Can yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydanur Can, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.