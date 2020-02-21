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Adıyaman'da dilencinin üzerinden veresiye defteri çıktı

Polis ekiplerince yakalanan dilencilerden birinin cebinden çıkan veresiye defteri herkesi şaşırttı.

İHA | 21.02.2020 - 18:06..
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Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

20 KİŞİ YAKALANDI

Kent merkezinde birçok noktada yapılan dilenci operasyonunda yaklaşık 20 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler tek tek araçlara bindirilerek Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adıyaman'da dilencinin üzerinden veresiye defteri çıktı

PARA CEZASI KESİLDİ

Şahısların üst aramasından, yaklaşık bin lira para ele geçirildi. Paralara zabıta ekiplerince el konulurken dilencilere de para cezası uygulandı.

Adıyaman'da dilencinin üzerinden veresiye defteri çıktı

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN VERESİYE DEFTERİ ÇIKTI

Yakalanan dilencilerden Mustafa O.’nun cebinden veresiye defteri çıktı. Çıkan defterde dilenci Mustafa O.’nun borç olarak para verdiği kişilerin listesinin olması görenleri şaşırttı.

30 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar bazı kişilere borç para verdiği anlaşılan Mustafa O.’nun alacak listesinde toplam 10 bin 595 lira olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da dilencinin üzerinden veresiye defteri çıktı

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