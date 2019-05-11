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Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

DHA | 11.05.2019 - 08:20..
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Adıyaman ​Karapınar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında oturan Yaşar ailesinin mutfağında yangın çıktı.

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, binayı tahliye ederken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AİLE DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen Murat ve eşi Eylem Yaşar çifti, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

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