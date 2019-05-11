Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

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Eski sevgilisini darbeden kişiyi polis dayaktan kurtardı

Bolu'da, üniversite öğrencisi Muhammed S., iddiaya göre kendisi gibi üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi E.Ö. ve onun 2 kız arkadaşını evde rehin alarak darbetti.