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Adıyaman'da firari arıları itfaiye yakaladı

Kovandan kaçan firari arılar itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak sahibine ulaştırıldı.

İHA | 17.05.2019 - 09:12..
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Adıyaman  Siteler Mahallesinde bal arılarının cadde üzerinde bulunan ağaca oğul yapmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

MAHALLELİ RAHATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arılardan korunması için özel kıyafet giyen görevliyi itfaiye merdiveniyle arıların bulunduğu çıkardı.

Ağaçta yuvalanan arıların bulunduğu dalı kesen görevli arıları indirdi. Arıları kovana koyan itfaiye ekipleri arıları kovan sahibine teslim etti. İtfaiyenin bu çalışmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Adıyaman'da firari arıları itfaiye yakaladı

Adıyaman'da firari arıları itfaiye yakaladı

Adıyaman'da firari arıları itfaiye yakaladı


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