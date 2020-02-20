Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Eskitaş İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğini yiyen öğrenciler, ilerleyen saatlerde rahatsızlanmaya başladı.
51 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ
Öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba yiyen 280 öğrenciden, 51’i yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlendikleri şüphesi ile öğrencileri Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 24 öğrenci ise Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
YEMEKLERDEN ÖRNEKLER ALINDI
Olay sonrasında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise su numunesi aldı.
Zehirlenme sebebinin alınan numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.