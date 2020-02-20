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Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Taşımalı eğitim veren Eskitaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

İHA | 20.02.2020 - 17:44..
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan  Eskitaş İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğini yiyen öğrenciler, ilerleyen saatlerde rahatsızlanmaya başladı.

51 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba yiyen 280 öğrenciden, 51’i yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adıyaman’da 51 öğrenci zehirlendi

Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlendikleri şüphesi ile öğrencileri Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 24 öğrenci ise Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

YEMEKLERDEN ÖRNEKLER ALINDI

Olay sonrasında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alırken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise su numunesi aldı.

Zehirlenme sebebinin alınan numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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