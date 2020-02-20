Adıyaman'da zehirlenen 51 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı. 1893 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir kadın tarafından kaçırıldıktan sonra cesedi poşet torbada bulunan ve tecavüze uğradığı anlaşılan 7 yaşındaki Fatima, ülkedeki kadınlar sokağa döktü.

Gürcistan, 2018 yılında kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerine yönelik siber saldırılardan dolayı Rusya'yı suçladı.

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Çay üretilen Rize, en çok çay ithal edilen il çıktı

Türkiye'de çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize, geçen yıl 17 bin 260 ton kuru çay ithalatı ile en çok çay ithal eden il oldu.