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Adıyaman'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İHA | 21.03.2020 - 07:12..
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Yenikent Hasan Tütün Mahallesi Halil Baba Cadde üzerinde, su arızasını gidermek üzere iş makinesi ile açılan çukura giren Besni Belediyesi su arıza ekibinden Murat Kuyu ve Ali Çil arızalı boruları değiştirdikleri esnada göçük meydana geldi.

Adıyaman'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Göçüğün meydana gelmesiyle birlikte acil sağlık ekiplerine bilgi verildi. Toprak altında kalan işçiler diğer işçiler ve vatandaşların yardımı ile çıkartıldı.

Adıyaman'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

İŞÇİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Göçük altında kalan işçileri olay yerine gelen sağlık ekipleri çukurdan çıkartarak, ambulansa aldı. Ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Çil’in hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumu ciddi olan diğer işçi Murat Kuyu ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Adıyaman'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

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