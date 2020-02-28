Adıyaman'da görev yapan öğretmen soba kurbanı oldu

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde yaşayanlar tek kaldığı odada gazdan etkilenen Mehmet Uryan Gökdaş'ı farkedince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Uryan Gökdaş’ın hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Uryan Gökdaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.