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Adıyaman'da görev yapan öğretmen soba kurbanı oldu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.

İHA | 28.02.2020 - 17:41..
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Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde yaşayanlar tek kaldığı odada gazdan etkilenen Mehmet Uryan Gökdaş'ı farkedince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adıyaman'da görev yapan öğretmen soba kurbanı oldu

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Uryan Gökdaş’ın hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Uryan Gökdaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da görev yapan öğretmen soba kurbanı oldu

Adıyaman'da görev yapan öğretmen soba kurbanı oldu

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