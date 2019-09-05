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Adıyaman'da hacizli bir aracın sadece gövdesi bırakıldı

Bütün parçaları sökülen ve yol kenarına bırakılan otomobili görenler şok yaşarken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

İHA | 05.09.2019 - 08:48..
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Adıyaman'da hacizli olduğu öğrenilen 06 BBF 477 plakalı bir otomobilin kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı, teybi gibi bir çok parçası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen söküldü.

Adıyaman'da hacizli bir aracın sadece gövdesi bırakıldı

SADECE GÖVDESİ KALDI

Sadece gövdesi kalan otomobil, daha sonra Adıyaman Otogarı yakınlarına bırakıldı. Terk edilmiş vaziyette duran otomobili görenler adeta gözlerine inanamayarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hacizli arabanın bütün parçalarını söküp yol kenarına bıraktılar İZLE

HACİZLİ VE YAKALAMALI ARAÇ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, otomobili inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin hacizli ve yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Parçalanmış otomobil, daha sonra olay yerine çağrılan çekiciye bindirilerek otoparka çekildi.

Adıyaman'da hacizli bir aracın sadece gövdesi bırakıldı

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da hacizli bir aracın sadece gövdesi bırakıldı

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