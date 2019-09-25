Adıyaman’da hırsızlık yapıp üstüne kahkaha attılar

Adıyaman'ın Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahalleleri'nde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı.

3 HIRSIZ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve çevresinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayları gerçekleştiren Sibel Ö., Pınar Ö.ve İpek Ö., yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı.

ÜSTLERİNDEN 500 TL VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmek üzere ekip otolarına bindirileceği esnada şahıslar kameralar karşısında gülerek kahkahalar attı.

KAHKAHA ATTILAR

Şahısların gülmeleri ve kahkaha atmaları pes dedirtirken şahıslar adliyeye götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.