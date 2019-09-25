taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.686
Euro
6.2254
Altın
1504.37
Borsa
102618.41
Gram Altın
275.353
Bitcoin
47731.52

Adıyaman’da hırsızlık yapıp üstüne kahkaha attılar

3 ayrı ikamette hırsızlık yapan 3 kadın, adliyeye giderken kahkaha attı.

İHA | 25.09.2019 - 20:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'ın Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahalleleri'nde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı.

3 HIRSIZ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve çevresinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayları gerçekleştiren Sibel Ö., Pınar Ö.ve İpek Ö., yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı.

ÜSTLERİNDEN 500 TL VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmek üzere ekip otolarına bindirileceği esnada şahıslar kameralar karşısında gülerek kahkahalar attı.

KAHKAHA ATTILAR

Şahısların gülmeleri ve kahkaha atmaları pes dedirtirken şahıslar adliyeye götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da hırsızlık yapıp üstüne kahkaha attılar

Adıyaman’da hırsızlık yapıp üstüne kahkaha attılar

Adıyaman’da hırsızlık yapıp üstüne kahkaha attılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elindeki dövme nedeniyle Alman okuluna alınmayan Türk

Elindeki dövme nedeniyle Alman okuluna alınmayan Türk

652
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

226
Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

147
Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi

Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi

622
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

762
Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

330
İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir