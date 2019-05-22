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Adıyaman'da husumetli oldukları muhtarı tüfekle vurdular

Boğazkaya köyünün muhtarı Mustafa Yücel (51), aralarında husumet olan M.A.D. tarafından tüfekle vurularak, ağır yaralandı.

DHA | 22.05.2019 - 14:07..
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Adıyaman'ın Boğazkaya köyünde meydana gelen olayda, tarlaya çalışmaya giden köy muhtarı Mustafa Yücel ile aralarında husumet olan M.A D. yolda karşılaştı.

TÜFEKLE YARALADI

İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken M.A D., yanındaki tüfekle Yücel'e ateş etti. Yücel, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Yücel, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Yücel, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.A D., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da husumetli oldukları muhtarı tüfekle vurdular

Adıyaman'da husumetli oldukları muhtarı tüfekle vurdular

Adıyaman'da husumetli oldukları muhtarı tüfekle vurdular

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