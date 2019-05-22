Adıyaman'da husumetli oldukları muhtarı tüfekle vurdular

İstanbul'da 5 bin polis daha göreve başlayacak

Sevcan Orhan: Akciğerlerimde bir kitle vardı

1 Instagram gelecekte kullanıcıların takipçi sayılarını gizleyebilir Instagram, kaç takipçiye sahip olduğunuzu diğer kullanıcılardan gizleyecek yeni bir özellik est ediyor.

2 Berlusconi: AB Türkiye'yi yeniden kazanmalı Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğini belirten eski İtalya Başbakanı durumun değişmesinden yana olduğunu söyledi.

3 Küçük Baran'ın ölümüne ilişkin soruşturma açıldı İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin ölümüne ilişkin olayın sorumluları hakkında yasal işlem başlattı.

4 Sir Arthur Conan Doyle ve ölümsüz eseri Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle’yi edebi yönü ve bir klasik haline getirdiği Sherlock Holmes serisinden alıntılarla anıyoruz…

5 Reçete hizmet bedeline zam Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı reçete hizmet bedelinin enflasyon oranında artırıldığını açıkladı

6 Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman 2 yıl daha bizimle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'la yola devam edeceklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz" dedi.