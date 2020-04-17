Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

Adıyaman'ın merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde İlhan Ailesi'nin büyükbaş hayvanı, komşu Konutçu Ailesi'nin tarlasına girerek ürünleri yedi.
İki aile arasında başlayan tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
9 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 9 kişi, sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına alırken aileler, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.