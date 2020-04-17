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Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

Büyükbaş hayvanın tarlaya girmesi nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

DHA |
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Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

Adıyaman'ın merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde İlhan Ailesi'nin büyükbaş hayvanı, komşu Konutçu Ailesi'nin tarlasına girerek ürünleri yedi.

İki aile arasında başlayan tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 9 kişi, sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına alırken aileler, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

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