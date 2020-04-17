Adıyaman'da iki aile arasında kavga çıktı: 9 yaralı

Terör örgütü PKK'ya ait düzenlenen operasyonlarda sığınak, mağaralarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin Instagram'da takipleşmeye başladı.

Bu gece başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi Malatya'da bazı vatandaşlar, evlerde ekmek pişirerek yasağa hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında, kentteki toplu taşıma düzenine dair bilgiler paylaşıldı.

İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligleri 1 Haziran'da seyircisiz olarak başlatmayı planlıyor.

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Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına 352 milyon 880 bin 238 lira verilecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 lira"