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Adıyaman’da iki ailenin kavgası kanlı bitti

İki aile arasında yaşanılan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

İHA | 17.08.2019 - 00:33..
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde silahlı kavga meydana geldi.

Beybostan köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Adıyaman’da iki ailenin kavgası kanlı bitti

1 ÖLÜ 1 YARALI

Yaşanılan kavgada İsmail Özçelik (66) ile Kerem Ergün (33), tabancadan çıkan mermilerin vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılardan İsmail Özçelik yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Kerem Ergün ise, Adıyaman’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Özçelik yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kerem Ergün’ün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Adıyaman’da iki ailenin kavgası kanlı bitti


Adıyaman’da iki ailenin kavgası kanlı bitti

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